POL-STH: Kurioser Unfall auf dem Parkplatz

Stadthagen (ots) - (bae)In der Nacht von Freitag, dem 03.11. auf Samstag, den 04.11.2023 wurde ein, am Bahnhof in Stadthagen abgestellter E-Scooter entwendet. Durch den Eigentümer, einen 54-jährigen Stadthäger wurde der E-Scooter am Freitagabend gegen 20:15 Uhr am Bahnhof, an einem Pfeiler des dortigen Unterstandes angeschlossen. Am Samstagmorgen, gegen 06:40 Uhr musste er dann feststellen, dass nur noch das Schloss der Sicherungskette auf dem Fahrradstellplatz lag. Das ...

