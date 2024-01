Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Kleve- Diebstahl von Kfz/ Roller (678KUR) von Unbekannten entwendet

Kleve (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (24. Januar 2024) zwischen 04:45 Uhr und 09:10 Uhr einen Roller der Marke Znen. Der Roller stand verschlossen vor einem Discounter an der Flutstraße. Als der Angestellte nach Schichtende, seinen Roller nicht mehr am Abstellort fand, informierte er umgehend die Polizei. Der Znen führt das amtliche Versicherungskennzeichen 678KUR. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell