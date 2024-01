Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw beschädigt

Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Montag (22. Januar 2024), 10:00 Uhr und Mittwoch (24. Januar 2024), 10:00 Uhr kam es an der Weselerstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer VW Golf, welcher auf einen 47-jährigen Mann aus Geldern zugelassen ist, im hinteren Bereich des Wagens auf der Fahrerseite beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Beschädigungen am Fahrzeug durch einen Verkehrsteilnehmenden auf einem Zweirad verursacht worden sein könnten. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

