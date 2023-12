Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Freitagmorgen (22. Dezember) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße in Sankt Augustin-Hangelar. Gegen 05:00 Uhr wurde die Bewohnerin des ersten Obergeschosses durch einen lauten Knall geweckt. Als sie aufstand, um nachzusehen, woher die Geräusche stammen, stellte sie Rauch in ihrer Wohnung und im Treppenhaus fest. Da die Wohnung im zweiten Obergeschoss unbewohnt ist, lief sie ins Erdgeschoss und benachrichtigte die dort wohnende Familie. Kein Bewohner wurde verletzt. Die Feuerwehr konnte den Dachstuhlbrand unter Kontrolle bringen und löschen. Die Polizei sperrte den Einsatzraum ab. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 des Rhein-Sieg-Kreises haben bereits erste Ermittlungen vor Ort durchgeführt. Eine offensichtliche Brandursache konnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Hinweise auf eine Vorsatztat ergaben sich bislang nicht. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro. (Re)

