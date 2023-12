Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendlicher nach Rollerdiebstahl gestellt

Siegburg (ots)

Am Mittwochabend (20. Dezember) entwendete ein 16-jähriger Sankt Augustiner und eine weitere unbekannte Person ein Kleinkraftrad, dass am Sandweg in Siegburg abgestellt war. Als der Geschädigte, ein 47-jähriger Siegburger, mit seinem Sohn (21 Jahre) gegen 20:30 Uhr nach Hause kam, bemerkte er, dass der Roller entwendet worden war. Gemeinsam begaben sie sich auf die Suche nach dem Fahrzeug. In einem Verbindungsweg zwischen der Gartenstraße und der Viktoriastraße sahen sie zwei Jugendliche, die das gestohlene Kleinkraftrad wegschoben. Nachdem Vater und Sohn die beiden Tatverdächtigen angesprochen hatten, ließen sie den Roller stehen und ergriffen zu Fuß die Flucht. Der 21-Jährige nahm sofort die Verfolgung der beiden auf und konnte den 16-Jährigen im Bereich der Brückbergstraße bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der zweite Dieb, der lockige Haare hat, entkommen. Nachdem der Vater des Minderjährigen informiert worden war, wurde der Sankt Augustiner auf der Polizeiwache Siegburg abgeholt und aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls leiteten die Polizisten gegen den 16-Jährigen ein. Wer Angaben zu seinem Mittäter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

