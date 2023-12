Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 28-Jähriger nach Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und PKW-Diebstahl festgenommen

Much (ots)

Zivilfahnder der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises haben am Montagabend (18. Dezember) einen 28-jährigen Mucher vorläufig festgenommen. Gegen 20:00 Uhr bestreiften die Beamten die "Alte Poststraße" in Much-Kranüchel. Dabei fiel ihnen ein am Straßenrand geparkter BMW auf. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die Kennzeichen auf einen Audi zugelassen sind. Zudem konnte über die Druckstücknummern auf den Plaketten der angebrachten Kennzeichen ermittelt werden, dass es sich mutmaßlich um Kennzeichendubletten handelt. Bei der Überprüfung der Fahrgestellnummer kam heraus, dass der BMW am vergangenen Wochenende (15. bis 17. Dezember) in Bonn gestohlen worden war. Die nichtuniformierten Beamten entschlossen sich, dass Auto zu observieren. Schließlich näherte sich der 28-jährige Tatverdächtige dem BMW. Als er das Auto aufschloss und sich hineinsetzen wollte, gaben sich die Zivilfahnder als Polizisten zu erkennen und nahmen den jungen Mann fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem den Fahrzeugschlüssel, bei dem es sich mutmaßlich um einen Rohling handelt. Der BMW wurde als Beweismittel und zur Eigentumssicherung abgeschleppt. In der nahegelegenen Wohnung des Tatverdächtigen fanden die zivilen Beamte mehrere Drogenutensilien, Mobiltelefone, einen dreistelligen Bargeldbetrag und mehrere Cannabispflanzen sowie unbekannte Substanzen, bei denen es sich ebenfalls um Drogen handeln könnte. Da keine weiteren Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und illegaler Handel mit Betäubungsmitteln. (Re)

