POL-SU: Zwei schwerverletzte Personen nach Kollision mit Baum

Niederkassel (ots)

In der Nacht von Sonntag (17. Dezember) auf Montag (18. Dezember) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Langeler Straße (K22) in Niederkassel-Lülsdorf, bei dem zwei Kölner (34 und 20 Jahre) schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem mutmaßlichen Fahrzeugführer um den 34-Jährigen. Auf dem Beifahrersitz befand sich der 20-Jährige. Gegen 02:45 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem Renault die Langeler Straße aus Köln-Langel kommend in Richtung Niederkassel-Lülsdorf. Aus unbekannter Ursache kamen die beiden Männer auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierten mit einem Baum. Bei Eintreffen der Beamten waren weder der Fahrzeugführer, noch der Beifahrer an der Unfallstelle. Durch weitere Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 34-Jährige von einem Freund, der nicht an dem Unfall beteiligt war, in ein umliegendes Krankenhaus gefahren worden war. In dem Krankenhaus trafen die Beamten den verletzten Kölner an. Da er nach Alkohol roch und zudem zugab, dass er Drogen konsumiert habe, wurde ihm nach ärztlicher Behandlung eine Blutprobe entnommen. Den ansprechbaren Beifahrer fanden die Beamten rund 250 Meter von der Unfallstelle entfernt auf einer Wiese. Nach ärztlicher Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Beide Männer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Zudem stellte sich heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, dem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen- und Alkoholeinfluss leiteten die Polizisten gegen den 34-Jährigen ein. (Re)

