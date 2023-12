Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickdiebstahl - Tatverdächtige flüchten mit geklauten Kennzeichen

Lohmar (ots)

Am Samstag (16. Dezember) wurde ein 76-jähriger Lohmarer Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 10:30 Uhr hielt sich der Senior auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Hauptstraße in Lohmar auf. Ein unbekannter Mann sprach ihn an und fragte, ob der Lohmarer ihm eine 1-Euro-Münze in Kleingeld wechseln könne. Der Geschädigte öffnete daraufhin seine Geldbörse. Der Unbekannte griff sofort in das Portemonnaie. Kurz danach ging er weg. Der Senior musste feststellen, dass 100 Euro Scheingeld entwendet worden waren. Gleichzeitig lief eine Angestellte aus dem Lebensmittelgeschäft dem mutmaßlichen Dieb hinterher, da eine Kundin sie auf das verdächtige Verhalten des Mannes aufmerksam gemacht hatte. Sie konnte den Tatverdächtigen zusammen mit einem weiteren unbekannten Mann in einem silbernen Kleinwagen, möglicherweise ein Opel, antreffen. Sie fragte die beiden Männer, was sie auf dem Parkplatz zu tun hätten. Einer der beiden entgegnete, dass er Kleingeld für einen Einkaufswagen wechseln wolle. Daraufhin verließen beide den Parkplatz. Erst danach erfuhr die Mitarbeiterin von dem bestohlenen Senior. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Essener Kennzeichen, dass an dem Fluchtfahrzeug angebracht gewesen war, als gestohlen gemeldet wurde. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: Einer der beiden ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hat eine korpulente Statur und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelbraunen Jacke. Der andere ist circa 20 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er trug ein Hemd und einen Pullover. Wer Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

