POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Siegburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (20. Dezember), 14:30 Uhr, bis Donnerstag (21. Dezember), 14:15 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus am Lerchenweg in Siegburg eingebrochen. Unbekannte hebelten das Schlafzimmerfenster auf und verschafften sich so Zugang zum Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume im gesamten Erdgeschoss. Angaben zum möglichen Diebesgut konnten bei Anzeigenerstattung noch nicht getätigt werden. Wer etwas Verdächtiges im Bereich des Lerchenwegs zur genannten Tatzeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei:

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz bietet regelmäßig kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz an. Ein Beratungstermin in den Ausstellungsräumen der Polizei findet am 23.01.2024 statt. Anmeldungen bitte unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Re)

