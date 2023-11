POL-OG: Schutterwald - Schwer verletzt

Oberkirch (ots) - Mutmaßlich infolge Unachtsamkeit geriet ein 28-Jähriger Mercedes-Fahrer auf der B28 am Dienstag gegen 17 Uhr, auf der Fahrt von Oberkirch in Richtung Appenweier, zwischen Zusenhofen und Oberkirch West, auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zunächst den Opel einer 65-Jährigen und prallte dann frontal in den Fiat einer ebenfalls entgegenkommenden 57-Jährigen. Der Unfallverursacher wie auch die ...

