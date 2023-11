Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B 28 - Schwerer Verkehrsunfall

Oberkirch (ots)

Mutmaßlich infolge Unachtsamkeit geriet ein 28-Jähriger Mercedes-Fahrer auf der B28 am Dienstag gegen 17 Uhr, auf der Fahrt von Oberkirch in Richtung Appenweier, zwischen Zusenhofen und Oberkirch West, auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zunächst den Opel einer 65-Jährigen und prallte dann frontal in den Fiat einer ebenfalls entgegenkommenden 57-Jährigen. Der Unfallverursacher wie auch die Fiat-Fahrerin wurden hierbei schwer, die 65-Jahre alte Opel-Fahrerin leicht verletzt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Oberkirch waren auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. An den drei direkt am Unfallgeschehen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Insgesamt dürfte die Schadenshöhe ungefähr 40.000 Euro betragen. Die B28 war bis gegen 19:30 Uhr voll gesperrt.

/ag

