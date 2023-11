POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Lahr (ots) - Am Sonntagabend kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Kaiserstraße in Lahr. Ein bislang unbekannter Täter gelang nach bisherigen Erkenntnissen durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung. In Abwesenheit der Wohnungsinhaber wurden Spielkonsolen und Bargeld entwendet. Die weiteren Ermittlungen werden durch Beamte des Ermittlungsdienstes Lahr geführt. /an Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: ...

