Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - 3 Personen bei Auffahrunfall verletzt

Lippe (ots)

Am Samstagmittag gegen 13.55 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann aus Extertal mit seinem Peugeot die Extertalstraße in Richtung Rinteln. Mit in seinem Fahrzeug befand sich eine 57-jährige Beifahrerin aus Bad Eilsen. In Höhe der Einmündung Extertalstraße / Hauptstraße übersah er den Mercedes eines 45-jährigen Extertalers, der nach links auf die Hauptstraße in Richtung Almena abbiegen wollte und aufgrund des Gegenverkehrs anhalten musste. Er fuhr auf diesen auf. Sowohl der Fahrer des Mercedes als auch der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Peugeot musste abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell