Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer verunfallt

Lippe (ots)

Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr befährt ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bad Arolsen in deutlich schwankender Fahrweise die Gartenstraße in absteigender Richtung. Auf Höhe eines wartenden Pkw, Mazda, verliert der 63-Jährige die Kontrolle über sein Pedelec und kollidiert mit dem Pkw. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Bei dem 63-jährigen Pedelec-Fahrer wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

