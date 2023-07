Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Arzt durch Stau geleitet-Herz-OP geglückt+Mit über einem Promille in Unfall verwickelt+Unfallfluchten in Gießen+Leichtverletzt nach Unfall auf der Nordanlage+Wiesenbrand+E-Bikes gestohlen

Linden /A 45: Arzt durch Stau geleitet - Herz-OP geglückt

Eine Vollsperrung der A 45 bei Linden am Dienstag dieser Woche, löste einen nicht alltäglichen Einsatz für die Polizeiautobahnstation aus. Gegen 20.50 Uhr geriet ein Oldtimer-Wohnmobil in Fahrtrichtung Dortmund in Brand. Die Flammen griffen auf die Böschung über. Während der Löscharbeiten mussten die beiden Fahrstreifen in Richtung Dortmund für rund 50 Minuten gesperrt werden. Anschließend passierte der Verkehr lediglich auf dem linken Fahrstreifen den Brandort.

Während der Vollsperrung meldete sich ein Kardiologe aus Gießen per Notruf und bat um Hilfe. Er war auf der Fahrt zu einer dringenden OP in den Stau geraten.

Eine Streife der Butzbacher Autobahnpolizei fuhr umgehend über die Rettungsgasse zu dem Arzt und leiteten ihn mit seinem Wagen mit Blaulicht durch den Stau.

40 Minuten später meldete sich der Arzt direkt aus dem OP bei den Kollegen und bedankte sich per Messenger-Nachricht für ihren Einsatz: "Der Herzinfarkt konnte mit zwei Stents erfolgreich behandelt werden. Der Patientin geht es wieder gut. Vielen Dank für ihre großartige Unterstützung!"

Linden: Mit über einem Promille gegen PKW gefahren

Beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Gießener Pforte in Großen-Linden touchierte eine 53-jährige Frau am Donnerstagnachmittag (20.07.23) einen haltenden PKW einer 28-Jährigen. Als eine Streife den Unfall aufnehmen wollte, ergaben sich bei der 53-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Sie pustete 1,2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache und die Sicherstellung des Führerscheins.

Gießen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Händelstraße einen geparkten Nissan an der Stoßstange. Der schwarze Qashqai stand dort zwischen 16.00 Uhr am Sonntag (09.07.23) und 08.00 Uhr am Montag (16.07.23). Hinweise zum Verursacher des etwa 1.000 Euro teuren Schadens nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Stoßstangenschaden am Dacia

Schäden an der hinteren Stoßstange ließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem in der Heinrich-Will-Straße geparkten Dacia zurück. Wer hat den Unfall am Samstag (15.07.23) gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Leichtverletzt nach Unfall

Eine Leichtverletzte und etwa 2.500 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Nordanlage. Ein 45-jähriger Fahrer war am Donnerstag gegen 10.45 Uhr mit seinem Opel im Asterweg unterwegs und wollte die Kreuzung an der Nordanlage passieren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 27-Jährigen, die dort in Richtung Westanlage unterwegs war. Eine 49-jährige Insassin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.

Rabenau: Brand auf Pferdekoppel

Nachdem die Wiese einer Pferdekoppel bei Allertshausen in Brand geriet, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Rettungsleitstelle informierte die Polizei gegen 17.20 Uhr über den Flächenbrand oberhalb der Allertshäuser Straße (K 168). Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften löschten den Brand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro und kann eine Brandstiftung nicht ausschließen. Wer hat am Donnerstagnachmittag auf der Pferdekoppel oder in der Nähe verdächtige Personen gesehen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Buseck: Außenspiegel beschädigt

Einen rund 1.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter an einem VW, nachdem er den Außenspiegel beschädigte und den Lack auf der Fahrerseite zerkratzte. Der graue Phaeton stand dort am Mittwoch (19.07.23) zwischen 03.45 und 09.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: E-Bikes entwendet

Auf zwei nagelneue E-Bikes und eine Tandemkupplung des Herstellers "Follow me" hatten es Unbekannte am Donnerstag (20.07.23) im Börneweg abgesehen. Gegen 03.45 Uhr hörte der Besitzer verdächtige Geräusche. Als er im Eingangsbereich schaute, stellte er den Diebstahl der beiden Bikes fest und bemerkte zwei flüchtende Personen. Wer hat am Donnerstag gegen 03.45 Uhr zwei verdächtige Personen mit E-Bikes beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

