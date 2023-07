Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Folgemeldung zum Polizeieinsatz an einer Schule in Gießen - 14-Jähriger festgenommen

Gießen (ots)

Gießen:

Wir berichteten am Dienstagvormittag (18.07.23) über einen Polizeieinsatz an einer Gießener Schule, nachdem ein Unbekannter dort anrief und mit einer Straftat drohte.

Bezug zur Meldung vom 18.07.2023 um 10:54 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5560934

Die intensiven Ermittlungen hinsichtlich des Anrufers führten noch am selben Tag zu einem 14-Jährigen Jugendlichen, welcher nicht zu der betroffenen Schule gehört. Die Ermittler nahmen ihn in den Mittagsstunden in der Gießener Innenstadt fest. Die Beamten stellten sein Mobiltelefon sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erwirkten die Ermittler einen Wohnungsdurchsuchungsbeschluss. In der Wohnung seiner Eltern stellten die Ordnungshüter ein Tablet und verschiedene Dokumente sicher. Angaben zum Motiv machte der Jugendliche nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder in die Obhut seiner Eltern. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell