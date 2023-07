Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auseinandersetzung auf Kirmes+Auf Spielplatz gepöbelt+PKW-Aufbrüche in Gießen und Hungen+Kind im Stadtbus angesprochen+Einbrüche u. a. in Kitas+mehrere Unfallfluchten

Gießen (ots)

Hungen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung auf Kirmes

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung auf einer Kirmes in der Ruppertsburger Straße in Villingen nach Zeugen. Am Samstag (08.07.23) gerieten gegen 01.50 Uhr ein 21-Jähriger und zwei Frauen offenbar wegen einer brennenden Zigarette in Streit. In dessen Verlauf kam es zu einem Gerangel und der 21-Jährige warf mit einem Glas und traf einem 38-Jährigen, einem Ehemann einer der Frauen, am Kopf. Dabei erlitt dieser eine Kopfverletzung, welche in einer Klinik versorgt werden musste. Wer hat den Streit und die anschließende Auseinandersetzung in dem Festzelt beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Pöbelei auf Spielplatz

Nachdem ein 30-Jähriger aus Gießen auf einem Spielplatz in der Heinrich-Will-Straße mehrere Kinder anschrie und Eltern anpöbelte, erteilte ihm die Polizei ein Platzverweis. Am Montagnachmittag gegen 18.15 Uhr fiel der alkoholisierte Mann dort auf. Als ihn dann eine Streife auf dem Parkplatz des Edeka sah, zeigte dieser seinen Mittelfinger. Zudem fing er an die Polizeibeamten zu filmen und hielt das Mobiltelefon direkt vors Gesicht eines Beamten. Trotz Aufforderung, dass Handy wegzupacken, filmte der Mann weiter und regierte zunehmend aggressiver. Er schlug mit seinem Rucksack in Richtung eines Beamten. Die Ordnungshüter stellten das Handy sicher. Dabei leistete der Gießener Widerstand und beleidigte sie. Nach seiner Festnahme kam er mit auf die Polizeiwache. Die Polizisten entließen den 30-Jährigen nach Rücksprache mit einer Richterin wieder.

Gießen/Hungen: Das Auto ist kein Safe!

Im Gießener Stadtgebiet schlugen Diebe in der Nacht von Freitag (14.07.23) auf Samstag (15.07.23) in der Max-Eyth-Straße, Alicenstraße und im Stolzenmorgen zu. Sie schlugen teilweise die Scheiben ein und entwendeten aus einem Fahrzeug eine Geldbörse inklusive Bargeld. Wer hat dort in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet Polizei in Gießen unter 0641/7006-0.

Eine Serie von PKW-Aufbrüchen in Trais-Horloff und Inheiden beschäftigt auch die Grünberger Polizei. In der Nacht von Sonntag (16.07.23) auf Montag (16.07.23) öffneten Unbekannte vier Fahrzeuge in der Bellersheimer Straße, in der Friedrich-Ebert-Straße, Berliner Straße und Seestraße. Aus zwei Fahrzeugen entwendeten sie Bargeld sowie persönliche Dokumente. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang explizit darauf hin: Verschließen Sie ihre Fahrzeuge und lassen sie darin keine Wertsachen bzw. wichtigen Dokumente liegen!

Gießen: Einbrecher am Werk

Zwischen 15.00 Uhr am Freitag (14.07.23) und 08.45 Uhr am Samstag (15.07.23) geriet ein Gebäude eines Telefondienstleisters in der Liebigstraße in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Gebäude, durchsuchten mehrere Räume und brachen mehrere Schränke sowie Schubladen auf. Daraus stahlen sie u. a. Bargeld, eine Digitalkamera sowie Schlüssel. Hinweise zu den Einbrechern erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: 64-Jähriger spricht Kind an und versucht nach diesem zu greifen

Nachdem ein 64-jähriger Mann ein Mädchen am Freitag (14.07.23) in einem Stadtbus ansprach und nach ihr greifen wollte, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 11-Jährige stieg gegen 18.00 Uhr am Berliner Platz in die Buslinie 801 ein, um zum Markplatz zu fahren. Im Verlauf der kurzen Fahrtstrecke sprach sie der Mann an und bot ihr an, sie nach Hause zu bringen. Nachdem die Schülerin dies ablehnte, versuchte er nach ihr zu greifen. Drei junge Männer mischten sich ein und stiegen mit dem Mädchen am Marktplatz aus. Auch der 64-Jährige stieg dort aus. Die Schülerin zog sich zunächst zurück. Der Mann nahm erneut Kontakt zu ihr auf. Daraufhin flüchtete die 11-Jährige zu zwei Frauen, die sich in der Nähe aufhielten. Als die Polizei am Marktplatz eintraf, nahm sie den 64-Jährigen fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler den Festgenommenen wieder. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, insbesondere nach Fahrgästen der Buslinie 801. Wer war am Freitag gegen 18.00 Uhr in dem Stadtbus und hat das Geschehen mitbekommen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Bargeld aus Kindergärten in Kleinlinden und Allendorf gestohlen

Eine Serie von Einbrüchen in Kindergärten und einem Gemeindehaus verzeichnete die Gießener Polizei am vergangenen Wochenende (14. - 17.07.2023). Unbekannte hebelten die in der Lüztellindener Straße (Kleinlinden) und Kleinlindener Straßen (Allendorf/Lumda) die Türen von zwei Kindergärten auf und entwendeten Bargeld. In der Straße "An den Schulgärten" in (Kleinlinden) brachen sie neben einem Kindergarten auch ein Gemeindehaus auf. Nachdem sie die Gebäude durchsuchten, flüchten sie mit Bargeld. Wer hat in der Kleinlindener Straße, in der Lützellindender Straße und "An den Schulgärten" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Diebstahl aus Krankenwagen verhindert-Tatverdächtiger beißt Beamten

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Universitätsklinik konnte Sonntagabend den Diebstahl einer Tasche aus einem Krankenwagen verhindern. Gegen 21.15 fiel ihm ein Mann auf, der in der Paul-Meimberg-Straße mit einer Tasche aus einem geparkten Krankenwagen stieg. Der Mitarbeiter versuchte den Mann festzuhalten, welcher daraufhin zuschlug. Dadurch gelang ihm die Flucht. Der Angestellte war hartnäckig und folgte dem Dieb solange, bis ihn die Polizei in der Frankfurter Straße festnehmen konnte. Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtige, ein 31-Jährige aus Gießen, Widerstand. Er schlug mit einem Regenschirm nach den Polizisten und biss einem in die Hand. Glücklicherweise verletzte sich dabei keiner. Aufgrund des gesundheitliches Zustandes kam der Festgenommene in eine Fachklinik.

Langgöns: Polizei bittet Zeugin der Unfallflucht, sich zu melden

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Montag, 17. Juli, gegen 13.25 Uhr in der Ahornstraße ereignet hat. Dank des Hinweises einer bislang unbekannten Zeugin konnte eine 83-Jährige als mutmaßliche Unfallverursacherin ermittelt werden. Die Zeugin hatte den Unfall gesehen und der Besitzerin vom angefahrenen grauen Hyundai Bescheid gegeben. Wahrscheinlich handelt es sich bei der Zeugin um eine Anwohnerin. Sie wird gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641-7006-3555, in Verbindung zu setzen.

Lollar: Cube beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer touchierte ein abgestelltes Pedelec der Marke Cube, das zwischen einer Hecke und einer Straßenlaterne im Holzmühler Weg stand. Der Unfall passierte zwischen Donnerstag, 13. Juli, 22.30 Uhr und Sonntag, 16 Uhr, und zog einen rund 800 Euro hohen Schaden am Cube nach sich. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord ermitteln wegen einer Unfallflucht und bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: VW touchiert

Etwa 750 Euro hoch ist der Schaden an einem blauen VW T5, den ein unbekannter Autofahrer in der Paul-Zipp-Straße am Freitag, 14. Juli, touchierte. Anstatt sich um die Unfallfolgen zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr unerlaubt. Die Polizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: BMW touchiert

Einen grauen 5er BMW touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Löberstraße und verursachte dabei einen Schaden im vermutlich dreistelligen Bereich. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Montag, 17. Juli, zwischen 8.30 Uhr und 11.15 Uhr unerlaubt. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Lollar: Seat touchiert

Anstatt sich um den entstandenen Unfallschaden in Höhe von etwa 200 Euro an einem grauen Seat Ibizia zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Verursacher am Montag, 17. Juli, zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr unerlaubt von der Unfallstelle in der Justus-Kilian-Straße. Die Gießener Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Ford touchiert

Einen orangefarbenen Ford B-Max touchierte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 15. Juli. Zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr stand der Ford auf einem Parkplatz in der Straße Neuen Bäue. Der entstandene Schaden ist etwa 1.500 Euro hoch, die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Buseck- Trohe: Audi touchiert

Kratzer hinten links an einem grauen A4 Avant verursachte ein unbekannter Autofahrer im Mühlweg. Der Audi parkte in einer Grundstückseinfahrt, der Unfall passierte zwischen Montag, 10. Juli, 20 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Buseck- Trohe: VW touchiert und Fahrzeugteile verloren

Nach einem Unfall in der Kurt-Schumacher-Straße am Donnerstag, 13. Juli, gegen 14.30 Uhr, setzte ein unbekannter Autofahrer seine Fahrt unerlaubt in Richtung Vixröder Straße fort. Zurück blieb ein am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Golf mit frischen Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite sowie Fahrzeugteile des Unfallverursachers. Eine Zeugin sah noch, dass es sich um einen weißen PKW, vermutlich einen Dacia, handelte. Der Schaden am VW beträgt rund 1.500 Euro. Die Polizei in Gießen sucht weitere Zeugen: Wer hat den Unfall noch gesehen? Wem ist in diesem Zusammenhang ein weißer PKW mit frischen Unfallspuren an der rechten Fahrzeugseite aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3755.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell