POL-GI: Einbruch in Gießener Schule+Zweiräder gestohlen+PKW-Aufbrüche in Linden+Detektiv angegriffen+Verkehrsunfälle

Gießen (ots)

Gießen: In Schulsporthalle eingebrochen und Lichtschacht beschädigt

Unbekannte brachen zwischen 16.30 Uhr am Freitag (14.07.23) und 07.00 Uhr am Montag (17.07.23) im Spitzwegring in die Sporthalle einer Schule ein. Anschließend beschädigten die Einbrecher an der Decke einer Umkleidekabine einen Lichtschacht. Hinweise auf die Verursacher des Schadens nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Lollar: Gartengeräte aus Schuppen gestohlen

Auf einen Rasenmäher und Rasentrimmer hatten es Unbekannte in einer Schrebergärtenanlage in der Nähe der Daubringer Straße abgesehen. Die Unbekannten brachen die Schlösser einer Gartenzauntür und eines Schuppens auf und stahlen daraus die Geräte. Der Eigentümer stellte den Diebstahl am Sonntag (16.07.23) gegen 21.00 Uhr fest. Wer hat davor in der Gartenkolonie verdächtige Personen und oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: E-Bikes entwendet

Unbekannten ließen am Sonntag (16.07.23) auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Londorfer Straße zwei E-Bikes mitgehen. Die Diebe kamen zwischen 16.00 und 17.00 Uhr auf das Gelände, stellten ein altes Fahrrad offenbar dort ab und suchten mit den E-Bikes das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Beamten der Polizeistation Grünberg unter 06401/9341-0 entgegen.

Gießen: E-Scooter entwendet

In der Plockstraße entwendeten Unbekannten einen E-Scooter des Herstellers Segway-Nineboot. Das weißgraue Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen "600 PMK" stand dort am Samstag (15.07.23) zwischen 02.00 und 11.30 Uhr. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Zwei PKW-Aufbrüche in Großen-Linden

Zu zwei PKW-Aufbrüchen kam es in der vergangenen Woche in der Nacht von Donnerstag (13.07.23) auf Freitag (14.07.23). In der Goethestraße durchsuchte ein Unbekannter einen silberfarbenen Peugeot Cabrio. Offenbar ohne Diebesgut sucht er anschließend das Weite. Auf ein Navi und einen Rucksack hatte es ein Unbekannter im Mahrweg abgesehen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Diebstahl im Kellerwaschraum

In der Sudetenlandstraße verschaffte sich Samstagvormittag (15.07.23) gegen 09.20 Uhr ein Unbekannter Zugang zu einem Wäschekeller. Dort stahl er aus einem abgelegten Rucksack ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon. Als die Besitzerin in den Wäschekeller kam, lief ihr ein unbekannter Mann entgegen. Sie bemerkte sofort den Verlust der Geldbörse und des Telefons und lief dem mutmaßlichen Dieb über die Sudetenstraße, Reichenberger Straße und Rodbergstraße hinterher. Letztenendlich verlor sie ihn dann aus den Augen. Er soll zwischen 25 und 30 Jahren alt und zirka 1,80 Meter groß sein. Er hat schwarze kurze Haare und ist leicht gebräunt. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine lange schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise erbittet die die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ladendetektiv angegriffen

Die Polizei Gießen ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, nachdem ein Unbekannter am Mittwoch, 12. Juli, einen Ladendetektiv angegriffen hatte und anschließend geflüchtet war. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Unbekannte zunächst mit einem E-Scooter im Saturn in der Einkaufspassage in der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs und damit beschäftigt, Waren im Gesamtwert von etwa 3.200 Euro günstig am Ausgang zu positionieren. Nachdem er das Geschäft kurzzeitig verlassen hatte, kehrte er gegen 14.40 Uhr zurück, mutmaßlich um die abgelegten Waren zu entwenden. Ein Ladendetektiv hatte den Mann aber bereits auf dem Schirm und stellte ihn zur Rede. Dabei entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, durch die der Ladendetektiv leichte Verletzungen erlitt. Der unbekannte Mann flüchtete zu Fuß ohne Diebesgut und ließ zudem persönliche Gegenstände, darunter seinen E-Scooter, zurück. Er wird als etwa 28 bis 35 Jahre alt und 165 bis 170cm groß beschrieben. Er ist dunkelhäutig, sprach Englisch und war mit einem schwarzen Anglerhut, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen, kurzen Hose bekleidet. Zudem hatte er eine schwarze Bauch- oder Umhängetäsche dabei. Die Polizei sucht Zeugen: wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer hat den Mann wegrennen sehen und kann Angaben zur Fluchtrichtung machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle

Pohlheim: Unfallflucht in Dorf-Güll

Einen 7.000 Euro hohen Sachschaden beklagt der Besitzer eines BMW, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hof-Güller-Straße das rote Fahrzeug offenbar beim Vorbeifahren touchierte. Ein Anwohner hörte am Samstag (15.07.23) gegen 01.30 Uhr einen lauten Knall. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich der Unfall zu dieser Zeit vermutlich ereignete. Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Unfall in der Hof-Güller-Straße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: VW touchiert

In der Lollarer Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW Eos. Das blaue Fahrzeug stand dort zwischen 19.30 Uhr am Samstag (08.07.23) und 13.00 Uhr am Sonntag (09.07.23) am Fahrbahnrand. Hinweise zum Verursacher des Außenspiegelschadens nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 064177006-3755 entgegen.

Gießen: Ford beschädigt

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur an einem Ford kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den orangefabenen B-Max an der linken Seite touchierte. Zeugen, die den Unfall am Samstag (15.07.23) zwischen 09.30 und 19.00 Uhr beobachteten, werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 aufzunehmen.

Fernwald: Zwei Leichtverletzt nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn 5 zwischen Fernwald und Reiskirchen. Ein 51-Jähriger aus Baden-Württemberg war am Samstag (15.07.23) mit seinem Ford in Richtung Kassel unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Infolgedessen geriet er von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen die Leitplanke und anschließend gegen die Mittelbetongleitwand. Dabei erlitten der Fahrer und sein Beifahrer leichte Verletzungen. Sie kamen in eine umliegende Klinik.

