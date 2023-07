Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Gießen (ots)

Staufenberg - Wohnmobil auf dem Rewe-Parkplatz angefahren

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Mittwoch, 12. Juli, auf dem Rewe-Parkplatz in der Rathausstraße. Dort stand zwischen etwa 15.30 und 16 Uhr ein weißes Wohnmobil mit Gießener Kennzeichen. Auf unbekannte Weise entstand an dem Wohnmobil vorne rechts ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die eigene Nachfrage, ob jemand etwas gesehen hat, verlief bei den Anwesenden auf dem Parkplatz erfolglos. Es ergaben sich bislang weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder dem Unfallhergang. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver auf dem Parkplatz bemerkt, bei dem es zur Kollision mit dem Wohnmobil gekommen sein könnte? Hat jemand ein typisches Unfallgeräusch gehört und dann ein wegfahrendes Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen Nord, Tel. 0641 7006 3755.

Gießen - Kollision zwischen Lkw und Pkw

Da, wo die Einfädelungsspur von der B 429 von Heuchelheim kommend auf der B 49 Richtung Gießen endet und gleichzeitig auf der B 49 der linke Fahrstreifen der B 49 endet und es einspurig weitergeht, kam es am Donnerstag, 13. Juli, gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt an diesem Unfall waren ein grüner Sattelzug mit polnischem Kennzeichen und ein schwarzer 318er BMW mit Siegener Kennzeichen. Der 58 Jahre alte BMW Fahrer fädelte sich in eine Lücke auf den rechten Fahrstreifen der B 49 ein und musste danach sofort verkehrsbedingt anhalten. Einige Sekunden später kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug, wobei am BMW hinten links an Stoßstange und Kotflügel ein Schaden in vierstelliger Höhe entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Lastwagenfahrer schaute sich den BMW an und fuhr anschließend weiter, ohne die Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls, sich zu melden. Polizei Gießen Süd, Tel. 0641 7006 3555.

Gießen - Blauer Lack auf silbernem BMW - Unfallflucht in der Hermann-Levi-Straße

Durch ein derzeit noch unbekanntes Fahrmanöver entstand am Heck eines silbernen 5er BMW ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. An der Kollisionsstelle sicherte die Polizei blaue Fremdfarbe, sodass die Polizei ein frisch unfallbeschädigtes blaues Fahrzeug, eventuell mit silbernen Fremdfarbspuren sucht. Der Unfall passierte zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 11.30 Uhr am folgenden Freitag, 08. Juli. Der BMW parkte in Höhe der Hermann-Levi-Straße 1. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Gießen Süd, Tel. 0641 7006 3555.

Gießen - Schwarze V-Klasse im Parkhaus des Uni-Krankenhauses angefahren Der minimale, gefundene und gesicherte rote Farbabrieb ist bislang der einzige Hinweis auf das verursachende Fahrzeug, das am Mittwoch, 12. Juli, zwischen 10.05 und 13.30 Uhr, gegen einen schwarzen Mercedes der V-Klasse prallte. An dem Mercedes Bus entstand an der Beifahrerseite ein vierstelliger Schaden. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gießen Süd, Tel. 0641 7006 3555, in Verbindung zu setzen.

Großen-Linden - Flucht nach Parkplatzrempler

Kratzer an der Tür und am Kotflügel hinten links bemerkte der Fahrer, als er am Donnerstag, 13. Juli, gegen 16 Uhr, zu seinem kurz vorher abgestellten schwarzen Audi A 6 Kombi zurückkehrte. Eine Nachricht am Auto fand er nicht. Der Unfallverursacher hatte den Parkplatz des DM Drogeriemarktes in der Gießener Pforte nach dem Unfall verlassen. Bislang liegen den Ermittlern weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder dem Unfallhergang vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen Süd, Tel. 0641 7006 3555.

Grünberg - Aufmerksame Zeugen - Ermittelter Unfallflüchtiger augenscheinlich alkoholisiert

Dank aufmerksamer Zeugen und dem schnellen Polizeieinsatz ist eine Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz im Hegweg geklärt. Der verantwortliche 29 Jahre alte Fahrer steht unter dem Verdacht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Er machte bei der Polizei von seinem Recht zu schweigen Gebrauch und verweigerte einen Alkotest, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste. Nach den Zeugenaussagen war der Mann mit seinem geliehenen Kleintransporter beim Hin- und Herfahren auf dem Parkplatz gegen eine Hinweistafel gestoßen. Dabei geriet die Tafel in Schieflage und zwei der Schilder rissen ab. Anschließend verließ er den Parkplatz. Die Polizei konnte dank der schnellen Reaktion und Aussagen der Zeugen den Transporter nach anfänglicher Ignoranz der Anhaltesignale doch noch in der Londorfer Straße anhalten. Bei der Kontrolle stellte die Polizei Auffälligkeiten fest, die auf eine erhebliche Alkoholisierung hindeuten. Die Polizei beschlagnahmte schließlich noch den Führerschein des in Gießen lebenden Mannes.

