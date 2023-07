Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Festnahme nach Sexualdelikt+Brand im Abfallwirtschaftszentrum+Weiterfahrt untersagt+PKW beschädigt+Diebstahlsdelikte

Gießen (ots)

Lollar: Festnahme nach Sexualdelikt - Autofahrer hilft dem Opfer

Die Polizei nahm Dienstagabend (11.07.23) nach einem Sexualdelikt zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sowie einen 29-Jährigen fest. Ein 13-jähriges Mädchen war mit ihrer Freundin am Dienstag (11.07.23) gegen 19:40 Uhr vom Schwimmbad zur Bushaltestelle unterwegs, als sie von den Jugendlichen und dem Mann angesprochen wurde. Einer fasste sie plötzlich an, küsste sie, rieb sein Gesicht an ihrem Dekolleté und versuchte sie unsittlich zu berühren. Die Schülerin wehrte sich, schubste und stieß den Jugendlichen von sich, welcher daraufhin von ihr abließ. Die beiden Mädchen liefen zur Bushaltestelle und das Trio folgte ihnen. Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer beobachtete die Situation, hielt an und kümmerte sich um die Schülerinnen. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin, welche wenig später von der Polizei festgenommen werden konnten. Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich lediglich gegen den 15-Jährigen der Tatverdacht. Daraufhin wurden die anderen Beiden wieder entlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Ermittler den Festgenommenen an seine Erziehungsberechtigten. Zeugen die den Vorfall Dienstagabend im Sportplatzweg ebenfalls beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Brand im Abfallwirtschaftszentrum

Dienstagabend (11.07.23) kam es in einem Abfallwirtschaftszentrum in der Lahnstraße zu einem Großbrand. Gegen 17.00 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gerieten aus bislang unbekannten Gründen mehrere "Müllballen" in einer Rundhalle in Brand. Mehrere Fahrzeuge der Freiwillige Feuerwehren, der Berufsfeuerwehr Gießen sowie des Rettungsdienstes rückten zum Brandort aus. Die Löschung des Feuers dauerte mehrere Stunden. Zur Durchführung der Löschmaßnahmen musste ein Teil des Daches abgerissen werden. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die starke Rauchentwicklung und die Sperrmaßnahmen, die bis 23.40 Uhr andauerten.

Bei den ersten Löschversuchen durch Angestellte des Betriebes verletzte sich ein Mitarbeiter und kam mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik.

Die Polizei kann derzeit keine Angaben zur Schadenshöhe machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Fernwald: Zweimal Weiterfahrt untersagt

Einer Streife fiel am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr ein LKW auf der Bundesstraße 49 in Fernwald auf, da der Fahrer sich offenbar nicht an das Sonntagsfahrverbot hielt. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter eine Vielzahl an Mängeln, insbesondere an den Reifen, fest. An einem Vorderreifen der Sattelzugmaschine war die Karkasse sichtbar. Der Reifen war demnach so stark abgenutzt, dass er jederzeit hätte platzen können. An einem anderen Reifen befand sich eine Blase, am Auflieger waren die Reifen komplett ohne Profil oder es hatten sich bereits daraus größere Stücke gelöst. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Wenige Stunden später erschien ein weiteres Fahrzeug der Spedition. Als der Fahrer des hinzukommenden LKW die Reifen mit dem gestoppten Fahrzeug wechseln wollten, bemerkten die Ordnungshüter an den Reifen dieses LKW ebenfalls erhebliche Mängel. Auch dem zweiten Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem LKW untersagt. Der regionale Verkehrsdienst überprüfte zudem die Einhaltung der Sozialvorschriften bei beiden Fahrern. Die Daten der Fahrerkarten und des Gerätespeichers waren nicht aktuell. Die Daten des Gerätespeichers war zuletzt vor über 1.000 Tagen und die beiden Fahrerkarten waren vor etwa 250 Tagen ausgelesen worden. Der Bußgeldkatalog sieht hier ein Bußgeld für den Spediteur in Höhe von 750 Euro pro Tag und für jeden Fahrer und jedes Fahrzeug vor.

Reiskirchen: PKW beschädigt

4.000 Euro Sachschäden hinterließen Unbekannte an einem Citroen, nachdem sie das Fahrzeug in der Straße "Auf der Windhecke" in Bersrod mit Farbe beschütteten und dagegentraten. Zeugen die den Vorfall Dienstagabend (11.07.23) beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: E-Scooter entwendet

Auf einen E-Scooter hatte es ein unbekannter Mann in der Bahnhofstraße abgesehen. Am Dienstag (11.07.23) gegen 23.30 Uhr schnappte sich der Dieb das ungesicherte Zweirad und suchte damit das Weite. Der Der Langfinger ist muskulös, etwa 25 Jahre alt und zirka zwei Meter groß. Er hat einen dunkleren Hautteint und einen Drei-Tage-Bart. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Im Leimenkauter Weg gerieten ein 61-jähriger Gießener und ein unbekannter Mann aus bislang unbekannten Gründen in eine handfeste Auseinandersetzung. Als der 61-Jährige zu Boden fiel, trat der Unbekannte gegen dessen Kopf. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der Tatverdächtige soll etwa 20 Jahre alt, korpulent und zirka 1,70 Meter groß sein. Er hat schwarzes Haar und einen schwarzen Vollbart, Er trug eine schwarzes Basecap, ein schwarzes T-Shirt und eine blaue kurze Hose. 0810483

Grünberg: E-Bike weg

Ein E-Bike ließen Unbekannte aus einer Garage in der Hattenröder Straße in Harbach mitgehen. Der Dieb schnappte sich das schwarz-grüne Pedelec am Montag (10.07.23) zwischen 13.15 und 13.30 Uhr. Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des etwa 3.600 Euro teuren Bikes nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

