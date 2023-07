POL-GI: +++ 2 Tote in Fernwald-Steinbach aufgefunden +++

Gießen (ots) - Grünberg- Kiosk aufgebrochen In der Nacht von Samstag (08.07.2023) auf Sonntag (09.07.2023) drangen Unbekannte auf das Gelände des Schwimmbads in der Alsfelder Straße ein. Dort brachen sie ein Fenster der dortigen Holzhütte auf und kletterten in die Hütte. Nach derzeitigem Stand stahlen sie eine ...

mehr