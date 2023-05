Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474/ Auto und Lkw kollidieren

Am Abzweig zur Dülmener Straße sind am Mittwoch (17.05.23) ein Auto und ein Lkw auf der B474 kollidiert. Gegen 16.40 Uhr wollte ein 24-jähriger Autofahrer aus Coesfeld von der Dülmener Straße nach links auf die B474 in Richtung Dülmen abbiegen. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor er die Kontrolle über das Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß es mit dem ihm entgegenkommenden Lkw zusammen, in dem ein 56-jähriger Mann aus Ahlen saß. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Coesfelder in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

