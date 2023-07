Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Peugeot eingeschlagen + Diebe im Neubaugebiet + Diebstahl aus Ford

Gießen (ots)

Gießen: Peugeot eingeschlagen

In der Johannesstraße schlugen Unbekannte am Donnerstag, 13. Juli, zwischen 20.05 Uhr und 23.25 Uhr die Scheibe eines geparkten weißen Peugeot ein. Anschließend nahmen sie einen Rucksack mit technischen Gegenständen im Gesamtwert von etwa 2.300 Euro an sich und flüchteten. Der Schaden am Rifter beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Gießen: Diebe im Neubaugebiet

Lediglich ein geringer Schaden entstand durch einen Einbruchversuch, der sich zwischen Mittwoch, 12. Juli, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, in der Adam-Scheurer-Straße ereignete. Offenbar versuchten Diebe, eine Tür eines neugebauten Reihenhauses zu öffnen, scheiterten dabei allerdings. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Großen-Linden: Diebstahl aus Ford

Eine Jacke, Bargeld und Bankkarten im Gesamtwert von etwa 600 Euro entwendete ein Dieb aus einem blauen Ford Focus, der in der Brüder-Grimm-Straße geparkt stand. Auf bislang unbekannte Weise gelangte der Langfinger zwischen Donnerstag, 13. Juli, 19.45 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, in das offenbar verschlossene Fahrzeug und durchsuchte es- Beschädigungen entstanden dabei wohl keine. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

