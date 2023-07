Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen geplatzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In einer Rechtskurve platzte am Mittwoch ein Reifen eines PKW Ford, als dieser die Landstraße aus Richtung Stadtroda kommend in Richtung Ruttersdorf befuhr. Hierdurch geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem LKW MAN. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Personen kamen nicht zu Schaden.

