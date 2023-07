Jena (ots) - Am Donnerstagfrüh kam es in Burgau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW Skoda. Der PKW befuhr die Lobedaer Straße in Richtung Winzerla, als an der Kreuzung Keßlerstraße ein Radfahrer das Rotlicht missachtete und die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß beider. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Dieser musste zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr