Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb gestellt

Olpe (ots)

Am Dienstag (16. Mai) hat sich gegen 19:10 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Trift in Olpe ereignet. Dabei stahl ein Unbekannter hochprozentige Spirituosen. Nur wenige Minuten später, gegen 19:20 Uhr, meldete ein weiterer Supermarkt in unmittelbarer Nähe ebenfalls einen Diebstahl. Polizeibeamte konnten einen Mann antreffen, auf den die Beschreibung des Täters aus dem ersten Supermarkt zutraf. Bei der Durchsuchung konnten die entwendeten Artikel aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem war er deutlich alkoholisiert. Der 38-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam der Polizeiwache Olpe zugeführt. Die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen.

