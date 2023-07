POL-GI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen nach Tötungsdelikt

Gießen (ots) - Gießen: Peugeot eingeschlagen In der Johannesstraße schlugen Unbekannte am Donnerstag, 13. Juli, zwischen 20.05 Uhr und 23.25 Uhr die Scheibe eines geparkten weißen Peugeot ein. Anschließend nahmen sie einen Rucksack mit technischen Gegenständen im Gesamtwert von etwa 2.300 Euro an sich und flüchteten. Der Schaden am Rifter beträgt etwa 500 Euro. ...

