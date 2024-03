Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Einbruchsversuch misslingt.

Lippe (ots)

Im Klematisweg versuchten bislang Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (29.02./01.03.2024) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Terrassentür hielt den Hebelversuchen der Einbrecher jedoch stand, so dass diese in unbekannte Richtung flüchteten. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen, wenn sie sachdienliche Hinweise geben können.

