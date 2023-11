Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Rauchbildung an einer Ölheizung eines Wohnhauses führt zu Feuerwehreinsatz

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es nach einer Rauchbildung an einer Ölheizung eines Wohnhauses am frühen Montagmorgen in der Hauptstraße in der Nähe der Abzweigung Gartenstraße gekommen. Eine Bewohnerin des Hauses teilte kurz nach 04 Uhr über Notruf mit, dass es im Gebäude stark nach Rauch und Heizöl riechen würde. Bei der Überprüfung durch eine eintreffende Polizeistreife bestätigte sich der Sachverhalt. Im Heizraum des Hauses konnte schließlich festgestellt werden, dass im Bereich des vermutlich schon längere Zeit nicht gewarteten Brenners der Ölheizung Qualm aufstieg. Die Beamten schalteten daraufhin die Heizung ab. Die mit fünf Fahrzeugen und 21 Mann eintreffende Feuerwehr Spaichingen überprüfte nochmals die Heizung nach möglichen Brandstellen und lüftete das Gebäude. Die weiteren Maßnahmen und die notwendige Instandsetzung der Heizung wurden dem Hauseigentümer übertragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell