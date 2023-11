Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Discounter

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Montagmorgen, etwa gegen 0.20 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in einen an der Europastraße gelegenen Discounter einzubrechen. Die Täter kletterten hierzu an der Gebäuderückseite über ein vorhandenes Trafohäuschen bis zum 1. Obergeschoss des Marktes und versuchten dort ein Fenster aufzuhebeln. Aufgrund eines dabei ausgelösten Alarms ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

