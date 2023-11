Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zwei Männer schlagen auf 58-Jährigen ein - Polizei sucht Zeugen (19.11.2023)

Rottweil (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am frühen Sonntagabend einen Mann geschlagen. Gegen 18 Uhr war ein 58-jähriger Mann auf der Grundstraße auf dem Heimweg, als ihn zwei unbekannte Männer ansprachen. In der Folge schlug einer der Männer aus bislang nicht bekannten Grund sein Opfer und trat im weiteren Verlauf auf dem am Boden liegenden 58-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die Angreifer gemeinsam in nicht bekannte Richtung.

Zu den Angreifern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Täter 1: etwa 25 Jahre alt, zirka 170 -Zentimeter groß. Kurze dunkle Haare und eine schlanke Statur. Bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke.

Täter 2: ungefähr 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, kräftige Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine weiße Basecap.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell