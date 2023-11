Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Autofahrer verursacht erheblichen Schaden (18.11.2023)

Rottweil (ots)

Einen erheblichen Schaden in Höhe von insgesamt rund 11.500 Euro verursacht, hat ein betrunkener Autofahrer am Samstag, kurz nach 20 Uhr, auf der Metzgergasse. Ein 31-jähriger Audi-Fahrer war auf der Metzgergasse unterwegs und übersah hierbei, dass diese aufgrund einer Baustelle nicht befahrbar war. Auf Höhe der Hausnummer 16 kollidierte der Mann frontal mit einem dortigen Baugerüst. Anschließend versuchte der Autofahrer durch Rückwärtsfahren die Metzgergasse in Fahrtrichtung Lorenzgasse zu verlassen. Hierbei prallte der Mann mit insgesamt drei geparkten Autos, einem Dacia, einem Nissan und einem Opel, zusammen. Im weiteren Verlauf krachte der 31-Jährige noch in der Lorenzgasse 25 gegen eine Mauer. Da der Audi-Fahrer seine Fahrt weiter unbeirrt fortsetzen wollte, wurde ein aufmerksamer Zeuge tätig und forderte den Unfallverursacher zum Anhalten auf. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille, weshalb ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Seinen beschädigten Audi, musste er abstellen. Gegen den Autofahrer wird wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell