POL-KN: (Rottweil) Autofahrer kommt von der Straße ab und beschädigt zwei geparkte Wagen (17.11.2023)

Rottweil (ots)

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, ist es auf der Schramberger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem insgesamt ein Blechschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden ist. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW war auf der Schramberger Straße in Richtung einer Tankstelle unterwegs. Hierbei kam der junge Mann aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und prallte mit einem am Straßenrand geparkten Skoda Fabia zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch auf einen davor abgestellten BMW geschoben. Der 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten VW.

