POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht - Gladbeckerin von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen nach einem Unfall an der Ecke Rentforter Straße/ Hermannstraße. Am Sonntagabend wurde eine Fußgängerin, um 17.25 Uhr von einem Auto erfasst. Die 58-jährige Gladbeckerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um die Verletzte und fuhr einfach weiter. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge überquerte die Frau gerade die Hermannstraße, als sie mitten auf der Straße von dem Wagen erfasst und zu Boden geworfen wurde. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich in Richtung Sandstraße. Es soll sich um einen silberfarbenen VW Polo gehandelt haben. Er bog von der Rentforter Straße auf die Hermannstraße ab, als es zum Zusammenstoß kam. An dem Auto waren RE(cklinghäuser) Kennzeichen angebracht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

