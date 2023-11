Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Paul-Gerhardt-Straße / Storcksmährstraße wurde am Dienstag eine 36-jährige Radfahrerin von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Die Dame befuhr die Paul-Gerhardt-Straße in Richtung Langenbochumer Straße und beabsichtigte die Storckmährstraße zu überqueren. Wegen des Verkehrs musste Sie an der Kreuzung warten. Dahinter wartete ein Autofahrer. Er fuhr drei Mal gegen ihren Hinterreifen. Als die Kreuzung frei war fuhr die Radfahrerin los. Das Auto fuhr ebenfalls an und stieß erneut gegen ihren Hinterreifen. Daraufhin stürzte und verletzte sich die Radfahrerin. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer flüchtete direkt nach dem Unfall.

Der Autofahrer konnte beschrieben werden: - Männlich - Ca. 60 - 80 Jahre alt - Graue Haare - Grauer Bart

Er soll mit einem silbernen BMW oder Mercedes unterwegs gewesen sein.

Hinweise nimmt die Recklinghäuser Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

