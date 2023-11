POL-RE: Herten: Zwei 16-Jährige bei Unfall verletzt - Ergänzung Unfallzeit

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag (12.50 Uhr) verletzte sich ein 10-Jähriger leicht, als er mit seinem Fahrrad stürzte. Der Marler befand sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe der Kreuzung Finkenstraße/ Falkenstraße. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Erziehungsberechtigten erhielten Kenntnis. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

