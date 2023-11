Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: "Schockanruf" - Betrug leider erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Eine Seniorin aus Datteln ist am Dienstag von einem unbekannten Täter betrogen werden. Ein angeblicher Anwalt meldete sich telefonisch bei der Dame. Ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht und würde nun im Amtsgericht sitzen. Nun benötige ihr Sohn eine hohe Kaution, um nicht in Haft zu müssen. Die Seniorin war schockiert und die Täter leider erfolgreich. Die Frau gab an, eine fünfstellige Summe Bargeld in ihrer Wohnung zu haben. Umgehend erschien ein Täter und holte das Geld ab.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 1.85m - Schlank - Schwarze Kleidung - Blaues Hemd unter einem schwarzen Oberteil - Er sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 10:30 Uhr - 11:30 Uhr verdächtige Beobachtungen auf der Provinzialstraße gemacht haben. Möglicherweise ist dort ein telefonierender Mann aufgefallen. Jeder Hinweis kann hilfreich sein. Wenn Sie Angaben zu diesem Vorfall machen können, dann melden Sie sich bitte bei der Recklinghäuser Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Die Betrüger sind kreativ bezüglich ihrer Anrufe. Es gibt den Enkeltrick, die falschen Polizeibeamten und den "Schockanruf". Die Täter sind häufig wortgewandt und können ihre Opfer beeinflussen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten. Rufen Sie ihre Familienangehörigen und fragen dort nach Hilfe. Oft kann damit ein Betrug verhindert werden. Die Polizei appelliert: Warnen Sie auch bitte Ihre Eltern und Großeltern!

Informationen zu Präventionsmaßnahmen der Polizei finden sie unter folgenden Links: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell