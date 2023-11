Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Raub mit Schusswaffe auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am 14.11.2023 meldeten die Mitarbeiter eines Supermarktes an der Leineweberstraße in Gladbeck gegen 20:58 Uhr einen Raubüberfall. Ein unbekannter Mann hatte den Kassenbereich aufgesucht und versucht, die Kassen selbst zu öffnen. Als die Mitarbeiter ihn daran hindern wollten, bedrohte der Mann diese mit einer Schusswaffe. Nachdem der unbekannte Täter die Kassen schließlich geöffnet und das Geld daraus in seiner Tasche verstaut hatte, flüchtete er mit einem Fahrrad vom Tatort. Ein Passant, welcher von Rufen der Mitarbeiter auf den flüchtenden Täter aufmerksam wurde, verfolgte diesen und versuchte ihn festzuhalten. Durch die Gegenwehr des Täters wurde der Zeuge verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Täter soll 1,80 m groß sein. Er war während der Tat schwarz gekleidet und maskiert.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell