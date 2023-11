Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung nach zwei Frauen (Foto)

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach zwei verdächtigen Frauen, die am 24.07.2023 die Geldbörse eines Bottropers entwendet haben sollen. Der Mann war gegen 14.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Gladbecker Straße einkaufen. Mit der EC-Karten versuchten sie kurz darauf Bargeld an einem Automaten in Bottrop abzuheben.

Nähere Hinweise und Fotos der Verdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/119714

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell