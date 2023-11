Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Unfällen und Unfallfluchten gesucht

Recklinghausen (ots)

Marl:

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten grauen Lexus. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 17 und 18 Uhr auf dem unteren Parkdeck am Marler Stern. Es entstand ca. 4000 Euro Sachschaden. Es liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor.

Marl:

Bereits am Sonntag ereignete sich beim Abbiegen ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer an der Kreuzung Lipper Weg/Bergstraße. Der Radfahrer und der Autofahrer einigten sich zunächst auf eine Schadensregulierung, ohne die Polizei zu verständigen. Dazu sollte am Folgetag ein Treffen stattfinden, dazu erschien der Radfahrer allerdings nicht. Bei dem Unfall, der gegen 19.05 Uhr passierte, entstand ca. 4000 Euro Sachschaden. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,80m groß, etwa 75 bis 80 Kilo, dunkelblonde/hellbraune kurze Haare.

Gladbeck:

Am Montag kam es zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Tunnelstraße/Dorstener Straße. Ein 58-jähriger Gladbecker befuhr mit seinem schwarzen Mercedes die Tunnelstraße in Richtung Feldhauser Straße. Aus der Dorstener Straße fuhr ein schwarzer Kleinwagen, vermutlich ein VW Golf oder VW Polo, in die Tunnelstraße ein und touchierte sein Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. An dem Mercedes entstand ca. 5000 Euro Sachschaden. Er Unfall ereignete sich um etwa 15:40 Uhr.

Castrop-Rauxel:

Auf der Bockenfelder Straße/Kupferstraße ist am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, ein 18-jähriger Autofahrer über eine Fußplatte einer Warnbake gefahren, die bereits auf dem Boden umlag. Aufgrund einer beschädigten Ölwanne musste er nach etwa 50 Metern anhalten. Er kehrte zur Unfallstelle zurück und stellte dort einen Mann und eine Frau fest. Diese standen neben einem kaputten Motorroller. Die Personen gaben an, dass sie zuvor gegen die Warnbake gefahren seien. Danach flüchteten sie vom Unfallort und ließen den Roller zurück. Das angebrachte Versicherungskennzeichen passt nicht zu dem Roller und die Eigentumsverhältnisse konnten nicht geklärt werden. Es besteht der Verdacht, dass der Motorroller entwendet wurde und keine gültige Versicherung besteht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.200 Euro. Zu dem Unfall kam es gegen 19:45 Uhr. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Mann: etwa 25 - 30 Jahre alt, ca. 1,85m groß, braune Haare, blaue zerrissene Jeans, dunkles Oberteil. Frau: etwa 25 - 30 Jahre alt, ca. 1,75m groß, dunkelbraune Haare, weißes Oberteil, weiße Hose.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell