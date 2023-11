POL-RE: Herten: Junge Mädchen berauben Seniorin

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Auf der Siegfriedstraße wurde am Freitagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür zum Wintergarten auf und durchsuchten dann sämtliche Räume des Hauses. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Am Samstag wurde ein weiterer Einbruchsversuch auf der Siegfriedstraße festgestellt. Zeugen ...

mehr