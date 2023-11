Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Korrekturmeldung zu Raub mit Schusswaffe auf Supermarkt

Recklinghausen (ots)

Bei dem Artikel hat sich ein Fehler eingeschlichen: Der Supermarkt befindet sich in Gladbeck nicht an der Leineweberstraße sondern am Leineweberweg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell