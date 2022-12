Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Auffahrunfall durch Unachtsamkeit

Eutingen im Gäu/Lkr.Freudenstadt (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Gesamtschaden von etwa 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, auf der Bundesstraße 28 zwischen Eutingen im Gäu und dem Horber Ortsteil Bildechingen ereignete. Ein 56jähriger Opelfahrer fuhr von Eutingen in Richtung Bildechingen. Ihm kamen ein Rettungs- und ein Notarztwagen mit Blaulicht und Martinshorn entgegen. Der Fahrer des Opels und eine nachfolgende 22jährige Lenkerin eines VW-Ups hielten ihre Fahrzeuge an. Ein dahinterfahrender 18jähriger Golffahrer war unachtsam. Er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit einer solchen Wucht auf den VW-Up auf, dass dieser noch auf den Opel geschoben wurde. Der 22jährige Beifahrer im VW-Up wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW-Golf und der Up wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Die B 28 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 20.00 Uhr gesperrt.

