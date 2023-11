Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Körperverletzung durch Reizstoffsprühgerät - Zeugen gesucht (19.11.2023)

Rottweil (ots)

Zum Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts ist es am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in der Straße "Neckartal" gekommen. Gegen 2.45 Uhr gerieten zwei 22-jährige Männer in Streit. Der 22 Jahre junge Täter setzte nach derzeitigen Stand der Ermittlungen schließlich Reizstoff ein und sprühte dieses in das Gesicht seines gleichaltrigen Kontrahenten. Dieser wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt werden. Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Nähe der Tanzfläche beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

