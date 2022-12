Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Bremerhavener Umspannwerke

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 8. Dezember, wurden der Polizei Bremerhaven gleich zwei Einbrüche in Umspannwerke gemeldet.

In Bremerhaven-Leherheide verschafften sich bisher unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag, 7. Dezember, und Donnerstagmorgen, 8. Dezember, gewaltsam Zugang zum Gelände des Umspannwerks am Debstedter Weg. Nachdem die Einbrecher auf das Betriebsgelände gelangt waren, brachen sie dort in eine Halle und mehrere Garagen ein. Doch fündig wurden die Täter offenbar nicht: Sie verließen das Gelände - ersten Erkenntnissen zufolge - ohne Stehlgut. Anders sah dies bei einem Einbruch im Ortsteil Grünhöfe aus. Vom Gelände des Umspannwerkes am Vieländer Weg stahlen bislang noch unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen dem 28. November und dem gestrigen Donnerstag, 8. Dezember, Baumaterialen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

