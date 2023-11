Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Unfallflucht mit über 10.000 Euro Schaden, Polizei sucht Zeugen

Schwenningen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Zeit von Samstagabend (18.11.2023 / 20 Uhr) bis Sonntagmorgen (19.11.2023 / 9 Uhr) ist es in Schwenningen zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden gekommen. In der genannten Zeit befuhr eine noch unbekannte Person mit einem Fahrzeug die Alleenstraße stadtauswärts und bog in die Jahnstraße ab. Bei diesem Abbiegevorgang beschädigte sie zwei geparkte Autos, einen MINI und einen Hyundai. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen.

