Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Stromhäuschen

Gemarkung Mayen, Feldweg aus Kirchwald Verlängerung Zum Nitzblick (ots)

Wie der Polizei Mayen erst am vergangenen Wochenende angezeigt wurde, kam es an einem Elektrohäuschen in der Gemarkung Mayen auf einem Feldweg aus Richtung Kirchwald in der Verlängerung zum Nitzblick zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Täter beschossen das dortige Stromhäuschen mittels sogenannter Paint-Ball-Waffen und verunreinigen die komplette Fassade des Gebäudes mit Farbe. Hierbei wurden auch Absperrgitter von Lüftungseinrichtungen zerschossen. Die Tat dürfte sich innerhalb der letzten zwei Wochen ereignet haben. Neben der angezeigten Sachbeschädigung, ermittelt die Polizei Mayen außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die bislang unbekannten Schützen.

Zeugen, die zu diesem Vorfall Hinweise geben können, möchten sich bitte an die Polizei Mayen wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell