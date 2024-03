Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer durch "Dooring" verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (03.03.2024) gegen 15.40 Uhr wurde ein 70-jähriger Radfahrer auf der Paulinenstraße leicht verletzt. Der Detmolder fuhr auf seinem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Ein 55-Jähriger aus Lage parkte währenddessen in einer Parkbucht und beabsichtigte aus seinem Ford Focus auszusteigen. Als er seine Fahrertür öffnete, übersah er den Radfahrer, der es nicht mehr rechtzeitig schaffte auszuweichen. Der Detmolder prallte gegen die Tür, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Verkehrsunfälle, bei dem Radfahrer von der geöffneten Tür eines Fahrzeugs getroffen werden, bezeichnet man als sogenanntes "Dooring" - eine erhebliche Gefahr für Menschen auf dem Rad. Insassen von Autos können "Dooring" durch den "Holländischen Griff" vermeiden: Einfach beim Aussteigen auf der Fahrerseite mit der rechten Hand nach dem Türgriff greifen. Dadurch dreht man sich automatisch nach hinten, das Sichtfeld erweitert sich und Radfahrer werden leichter wahrgenommen. Auf der Beifahrerseite rechts greift man mit der linken Hand nach dem Türgriff und erreicht das gleiche Ergebnis.

