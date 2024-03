Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Motorradfahrer im Graben gelandet - Autofahrer geflüchtet.

Lippe (ots)

Auf der Lüdenhausener Straße verunfallte am Sonntagmittag (03.03.2024) ein Motorradfahrer, weil ein Autofahrer nach ersten Erkenntnissen mittig auf der Fahrbahn fuhr. Der 24-Jährige aus Vechta war gegen 12.45 Uhr mit seiner Honda in Richtung Linderhofe unterwegs, als ihm das Auto in einem Kurvenbereich mittig entgegenkam. Der Mann kam mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab, da er die Kurve deshalb nicht richtig ausfahren konnte und landete im Graben. Dabei wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Es soll sich um einen dunkelblauen VW Golf mit lippischen Kennzeichen gehandelt haben. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Klinikum. Die Honda, an der ein Schaden von geschätzt 1500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

