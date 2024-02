Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Wohnungsbrand in Windhagen

Windhagen (ots)

Mittwochnacht gegen 1 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand nach Niederwindhagen alarmiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

In einen Mehrfamilienhaus hatten aufmerksame Nachbarn piepende Heimrauchmelder und Brandgeruch wahrgenommen. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss war laut ersten Angaben nicht zu Hause. Ein Atemschutztrupp stieg durch ein Fenster in die Wohnung und konnte das Feuer schnell ablöschen. Die Räume wurden kontrolliert, um sicherzustellen dass niemand mehr in der Wohnung ist. Anschließend wurden die Räume belüftet und entraucht. Die anderen Wohneinheiten blieben rauchfrei und die Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Nach gut einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren rund 15 Kräfte der Feuerwehr Windhagen, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

